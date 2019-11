Heute LIVE: Lettland gegen Österreich - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend steht für Österreichs Fußball-Nationalteam das letzte EM-Qualifiaktionsmatch gegen Lettland auf dem Programm. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream bzw. live im TV.

Österreich steht in Gruppe G als Zweiter und damit als EM-Teilnehmer fest, zudem wird das Duell mit dem Schlusslicht nicht für die EURO-2020-Topfeinteilung herangezogen.

Dennoch steht gegen Lettland für einige heimische Teamkicker viel auf dem Spiel. Das Aufeinandertreffen mit dem noch punktlosen Team bedeutet nämlich den Startschuss der Bewerbungsphase für einen EM-Kaderplatz. Chancen, sich dafür zu empfehlen, werden genügend Internationale erhalten, schließlich verzichtet Teamchef Franco Foda in Riga mit David Alaba, Marko Arnautovic, Martin Hinteregger, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Stefan Lainer und Andreas Ulmer gleich auf sieben Stammspieler.

Daher kann nun so mancher Reservist Eindruck schinden. "Es sind noch einige Monate bis zur EM, aber man verschafft sich natürlich schon jetzt einen Eindruck über jeden Einzelnen", erklärte Foda am Montag vor dem Abflug nach Lettland.

Lettland gegen Österreich live im TV

EM-Quali: Lettland gegen Österreich im Live-Stream

Jene, die zu dieser Zeit keinen Fernseher zur Verfügung haben, können die ORF-Übertragung vom Match Lettland gegen Österreich auch via Live-Stream in der TVthek mitverfolgen.

Das Match im Live-Ticker

Fußball-Fans, die das Spiel nicht in live Bild verfolgen können, empfehlen wir am heutigen Fußball-Abend den VIENNA.at- Live-Ticker zum Spiel Lettland gegen Österreich. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.