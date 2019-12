Heute LIVE: LASK Linz gegen Sporting Lissabon - Live-Stream & TV-Übertragung

Kann LASK Linz in der Europa League im Match gegen Sporting Lissabon den Gruppensieg für sich beanspruchen? Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Der LASK will nach dem bereits fixierten Europa League-Aufstieg die Chance zur Revanche ergreifen und als Gruppenerster in das Europa-League-Sechzehntelfinale einziehen. Um den ebenfalls bereits für die K.o.-Runde qualifizierten Tabellenführer Sporting Lissabon noch von der Spitze zu verdrängen, brauchen die Linzer am Donnerstag einen Sieg.