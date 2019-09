Heute LIVE: LASK Linz gegen Rosenborg Trondheim - Live-Stream & TV-Übertragung

Der LASK startet heute Abend gegen Rosenborg Trondheim in die Gruppenphase der Europa League. Hier können Sie das Match live im TV und via Live-Stream sehen

Nach der knapp verpassten Fußball-Champions-League steht für den LASK am Donnerstag auf der Gugl die Europa-League-Premiere am Programm. Der Gegner hat mit Rosenborg Trondheim einen klingenden Namen, ist für die Linzer aber sicher in Reichweite. "Wir sind ambitioniert, wissen, was wir können und dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen", sagte Coach Valerien Ismael.