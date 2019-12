Heute LIVE: LASK Linz gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Im Topspiel der Bundesliga-Runde treffen LASK Linz und Rapid Wien aufeinander. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Der LASK hat am Donnerstag mit dem vorzeitig fixierten Aufstieg in die K.o.-Phase der Fußball-Europa-League einen Meilenstein in der Club-Geschichte gesetzt. Drei Tage später wartet in der Bundesliga das Heimduell mit Rekordmeister Rapid Wien. "Es geht uns sehr gut. Wir sind ins Europa-League-Sechzehntelfinale aufgestiegen, da gibt es keine Müdigkeit", sagte Mittelfeldspieler Peter Michorl am Samstag.

Alle seien nach dem 2:1-Erfolg bei Rosenborg Trondheim sehr fokussiert auf die Partie gegen Rapid Wien am heutigen Sonntag. Die Raiffeisen Arena in Pasching ist ausverkauft. "Vor so einem Topspiel brauche ich als Trainer nicht viel zu sagen, um die Jungs zu motivieren. Das ist mittlerweile ein Schlager in Österreich. LASK gegen Rapid sind immer intensive und sehr emotionsgeladene Spiele", erläuterte Coach Valerien Ismael.

LASK Linz gegen Rapid Wien live im TV

Das Bundesliga-Duell zwischen LASK Linz und Rapid Wien wird heute nicht im Free-TV übertragen. Im Pay-TV ist das Match ab 16.00 Uhr auf Sky auf dem Sender Sky Sport Austria 1 HD zu sehen. Der Anpfiff ist um 17.00 Uhr.

Die Zusammenfassung des Spieltags ist heute Abend um 19.15 Uhr in ORFeins zu sehen. Dort stehen die Highlights der heutigen Sonntagspartien auf dem Programm, darunter auch die Begegnung zwischen LASK und Rapid.

Bundesliga: LASK Linz gegen Rapid Wien im Live-Stream