Heute LIVE: LASK Linz gegen FC Basel - Live-Stream &TV-Übertragung

Hier sehen Sie das Match LASK Linz gegen FC Basel live im TV und via Live-Stream. ©APA/KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

LASK Linz will im Duell gegen den FC Basel in der Champions League-Qualifikation heute Abend nachlegen. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

LASK-Trainer Valerien Ismael erwartet nach dem 2:1-Auswärtssieg einen Gegner, der sich nicht mehr überraschen lassen wird. "Wir müssen über den Punkt gehen", forderte der Franzose, "wir wollen das historische Ziel gemeinsam erreichen."

Schon der 2:1-Sieg über den FC Basel im Hinspiel war aus Sicht des LASK der bedeutendste Auswärtserfolg der Vereinsgeschichte. An Selbstvertrauen sollte es nach fünf Siegen in fünf Pflichtspielen und einem Torverhältnis von 14:3 nicht mangeln.

Heute Abend werden fast 14.000 Zuschauer auf die Gugl zum Rückspiel zwischen LASK Linz und FC Basel pilgern, Ismael setzt auch auf den "elften Mann". "Auf diesem Niveau ist das extrem wichtig", stellte er klar. Seine Hoffnung, zumindest metaphorisch: "Das Stadion muss nicht brennen, sondern explodieren."

CL-Qualifikation: FC Basel gegen LASK Linz live im TV

Das Rückspiel zwischen LASK Linz und FC Basel wird heute Abend live auf ORFeins im Free-TV übertragen. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr, Anpfiff ist um 20.30 Uhr in Linz

CL-Quali: Basel gegen LASK im Live-Stream

Für jene Fußball-Fans, die es zum Anpfiff des CL-Qualifikationsmatches zwischen LASK Linz und FC Basel nicht rechtzeitig vor den TV schaffen, bietet der ORF einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen LASK und Basel online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.