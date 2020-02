Heute LIVE: LASK Linz gegen AZ Alkmaar - Live-Stream & TV-Übertragung

Der LASK könnte heute Abend den Sprung in Europa League-Achtelfinale schaffen. Die Ausgangsposition vor dem Rückspiel gegen AZ Alkmaar ist vielversprechend. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Auf Rechenspiele will sich bei den Schwarz-Weißen niemand einlassen. "Wir wollen nicht kalkulieren, das ist nicht unsere Einstellung, das ist nicht LASK-like. LASK-like ist, von der ersten Minute an alles in die Waagschale zu werfen, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben im Hinspiel gesehen, dass wir ein gutes Spiel machen können. Aber wir können noch drauflegen und das werden wir auch", betonte Ismael.