Heute LIVE: LASK Linz gegen Austria Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Die Austria Wien kämpft heute im Match gegen LASK Linz um wichtige Punkte. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

“Wir spielen voll auf Sieg”, ließ Austria Wien-Coach Robert Ibertsberger vor der Begegnung gegen LASK Linz aufhorchen. Wollen die Veilchen nämlich noch in die EL-Quali einsteigen, müssen am heutigen Sonntag im Duell mehr Punkte geholt werden als im Parallelspiel WAC gegen Sturm Graz.

Gegen den LASK ist die Austria allerdings bereits sechs Ligaspiele (0-2-4/3:13 Tore) bzw. seit August 2017 ohne Sieg. Zuletzt holte man zuhause gegen die Athletiker Ende April immerhin ein 2:2 und hatte in der Schlussphase sogar den Sieg am Fuß.

Das Bundesliga-Duell zwischen WAC und Austria Wien wird am heutigen Sonntag nicht im Free-TV übertragen. Im Pay-TV wird das Match ab 16.30 Uhr auf Sky auf dem Sender Sky Sport 9 HD übertragen. Der Anpfiff ist um 17:00 Uhr in der TGW Arena.

Bundesliga: LASK gegen Austria im Live-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen LASK Linz und Austria Wien im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann das spiel Online via Sky go und Sky Ticket das Match sehen. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen dem LASK und der Austria an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.