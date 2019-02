Heute LIVE: LASK Linz gegen Austria Wien - Live-Stream & Ticker

Heute Abend treffen in der ersten Bundesligarunde nach der Winterpause LASK Linz und Austria Wien aufeinander. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Zum Start der Frühjahrssaison in der Fußball-Bundesliga empfängt der LASK am heutigen Freitag (19.30 Uhr) die Wiener Austria. Die Violetten mussten unter der Woche den Cup-Selbstfaller gegen den GAK verdauen. “Wir wissen natürlich auch, dass wir ein bisschen mit Wut im Bauch spielen”, sagte Routinier Florian Klein. Eine “schöne Woche” erlebte hingegen LASK-Trainer Oliver Glasner.

Das Fußball-Match zwischen LASK Linz und Austria Wien wird heute Nachmittag nicht live im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky hat sich in der heurigen Saison die Exklusivrechte der Bundesliga gesichert. Das Match zwischen LASK Linz und Austria Wien wird heute Abend ab 19.00 Uhr live von Sky Sport Austria HD in hochauflösender Bildqualität übertragen. Der Anpfiff der Partie findet um 19.30 Uhr statt.

LASK gegen Austria Wien im Live-Stream

Wer es nicht rechtzeitig vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesligaspiel zwischen LASK und Austria via Sky auf Sky Go bzw Sky Ticket auf PC, Laptop oder dem Smartphone im Live-Stream ansehen. Während Sky-Abonennten via Sky Go einfach loslegen können, haben Nicht-Abonennten die Möglichkeit, das Match via Sky-Ticket mit einem Kurzzeit-Abo zu sehen.