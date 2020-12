Heute LIVE: LASK gegen Tottenham Hotspur - Live-Stream und TV-Übertragung

Für den ersatzgeschwächten LASK türmt sich auf der Linzer Gugl eine schwer bezwingbare Hürde auf. Die Oberösterreicher bekommen es heute Abned in der Fußball-Europa-League mit dem Londoner Großclub Tottenham Hotspur zu tun. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

LASK-Trainer Dominik Thalhammer kündigte einen mutigen Zugang an. "Wir werden uns nicht vor Tottenham verneigen und in Ehrfurcht erstarren. Am Ende des Tages wäre ich sehr zufrieden, wenn Mourinho sehr unzufrieden wäre, weil dann hätten wir ihnen einen schwierigen Abend bereitet."