Heute LIVE: KRC Genk gegen Red Bull Salzburg - Live-Stream & TV-Übertragung

Um die Chance auf das Champions League-Achtelfinale zu wahren braucht Red Bull Salzburg im Duell gegen KRC Genk drei Punkte. Hier sehen Sie das Mach im Live-Stream und live im TV.

Fußball-Meister Red Bull Salzburg ist am heutigen Mittwoch auf seinen zweiten Saisonsieg in der Champions League aus. Die Salzburger gehen als Favorit ins Auswärtsspiel bei KRC Genk. Schon mit einem Remis hätten sie Gruppenrang drei und den Umstieg in die Europa League sicher. Klares Ziel sind aber drei Punkte, mit denen auch die Chance auf das CL-Achtelfinale gewahrt wäre.

Um als erstes ÖFB-Team seit Sturm Graz im Jahr 2000 in der Königsklasse zu überwintern, müsste Salzburg sowohl in Genk als auch zum Abschluss am 10. Dezember zu Hause gegen Liverpool gewinnen. Zudem benötigt man Schützenhilfe von Napoli oder Genk. Holen die Italiener am Mittwoch im Parallelspiel in Liverpool einen Punkt, hätten die "Bullen" ihr Schicksal in der eigenen Hand - und in der letzten Runde ein echtes "Endspiel" gegen den Titelverteidiger.