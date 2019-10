Heute LIVE: Istanbul Basaksehir gegen WAC - Live-Stream & TV-Übertragung

Am heutigen Europa League-Abend bekommt es der WAC mit Istanbul Basaksehir zu tun. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Livestream.

Druck braucht der WAC vor seiner nächsten Aufgabe in der Europa League nicht verspüren. Heute gastieren die bisher ungeschlagenen und über ihre Erwartungen spielenden Kärntner am dritten Spieltag der Europa League bei Istanbul Basaksehir. Die politische Lage im Land soll ausgeblendet werden, der Respekt vor spielstarken Altstars auf der Gegenseite aber auch.

Im Duell des Vierten der türkischen Süper Lig mit dem Dritten der österreichischen Bundesliga sind die Vorzeichen klar: Der WAC ist erneut Außenseiter. Doch ein Punktgewinn wäre keine Sensation mehr. Basaksehir scheiterte in der Qualifikation zur Champions League an Olympiakos Piräus (0:3) und hat nun in der Europa-League-Gruppe J einen Zähler auf dem Konto.