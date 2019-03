Heute LIVE: Israel gegen Österreich - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute trifft Österreich in der EL-Qualifikation auf die israelische Nationalmannschaft. Hier sehen Sie das Fußball-Match live im TV und via Live-Stream und auch im Live-Ticker.

Auf Andreas Herzog wartet heute Abend in Haifa das wohl emotionalste Spiel seiner Trainerkarriere – und dennoch gab sich der israelische Teamchef vor dem EM-Qualifikationsduell mit Österreich betont gelassen. Zwar sei die Partie “speziell”, andererseits auch nicht mehr als ein normales Fußball-Spiel. “Ich werde meine Emotionen beiseiteschieben”, kündigte der Wiener am Samstag an.

Österreichs Nationalmannschaft will im Auswärtsspiel gegen Isreal jedenfalls nach dem verpatzten EL-Qualifikations-Start am Donnerstag gegen Polen anschreiben. Nach dem 0:1 am Donnerstag in Wien gegen Polen müsse man konzentriert und engagiert auftreten, um nach dem Fehlstart wieder auf Kurs zu kommen, sagte Österreichs Teamchef Franco Foda. “Wir müssen mit der gleichen Aggressivität wie gegen Polen auftreten und unser Spiel nach vorne entwickeln”, erklärte Foda. Kapitän Julian Baumgartlinger meinte im Hinblick auf die Partie: “Wir müssen im Vergleich zum Polen-Match nicht viel verändern, das war eine durchwegs gute Leistung von uns.”

Israel gegen Österreich live im TV Für alle, die das EL-Qualifikationsmatch nicht live im Stadion erleben können, wird das Spiel via TV und Live-Stream zu sehen sein. Das Match zwischen Israel und Österreich wird heute Abend auf ORFeins live im Free-TV live übertragen. Die Übertragung startet um 17.20 Uhr, bevor um 18:00 Uhr der Anpfiff erfolgt.

EL-Quali: Israel gegen Österreich im Live-Stream Jene, die zu dieser Zeit keinen Fernseher zur Verfügung haben, können die ORF-Übertragung auch via Live-Stream in der TVthek mitverfolgen.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen Israel und Österreich online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

Das Match im Live-Ticker Fußball-Fans, die das Spiel nicht in live Bild verfolgen können, empfehlen wir am heutigen Fußball-Abend den VIENNA.at- Live-Ticker zum EL-Quali-Match Israel gegen Österreich. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.