Heute LIVE: Glasgow Rangers gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Rapid Wien trifft heute Abend mit Neo-Trainer Didi Kühbauer in der Europa League auf die Glasgow Rangers und hat sich einen Punktegewinn als Minimalziel gesetzt. Hier sehen Sie das Match live im TV, via Live-Stream und im Live-Ticker.

Der Star von Rapids kommendem Gegner in der Europa League sitzt auf der Bank. Die Glasgow Rangers haben zwar keine schillernden Kicker in ihren Reihen, werden aber immerhin von Steven Gerrard betreut, einem der herausragenden englischen Fußballer der vergangenen Jahre. Schottlands Rekordchampion verlor keine seiner neun bisherigen Europacup-Saisonpartien und überstand die vergangenen sechs internationalen Matches vor eigenem Publikum ohne Niederlage. Im Gegensatz dazu gelang Rapid in den jüngsten neun Europacup-Auswärtsspielen nur ein Sieg.