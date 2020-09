Heute LIVE: Gent gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend trifft Rapid Wien in der CL-Qualifikation auf KAA Gent. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Rapid will dem Traum Fußball-Champions-League am heutigen Dienstagabend wieder einen Schritt näher rücken. Beim belgischen Fußball-Vizemeister KAA Gent kämpfen die Hütteldorfer in der leeren Ghelamco Arena um den Einzug ins Play-off. Die Formkurve spricht für Österreichs Rekordmeister.