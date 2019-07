Heute LIVE: FK Haugesund gegen SK Sturm Graz - Live-Stream & TV-Übertragung

SK Sturm Graz trifft heute in der 2. Runde der Europa League-Qualifikation auf FK Haugesund. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Mit großer Zuversicht hat Sturm Graz die Reise zum Zweitrunden-Hinspiel in der Fußball-Europa-League-Qualifikation gegen FK Haugesund angetreten. Die Steirer wollen sich heute Abend in Norwegen eine gute Ausgangsposition für das Retourmatch eine Woche später verschaffen und bauen dabei auf den neuen Schwung, den Coach Nestor El Maestro in die Mannschaft gebracht hat.