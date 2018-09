Heute LIVE: FC Valencia gegen Juventus Turin - Live-Stream & TV-Übertragung

Wird es wieder einmal eine Ronaldo-Show? Erstmals gibt der Superstar mit Juventus Turin sein Champions-League-Debüt gegen den FC Valencia. Hier sehen Sie, wo Sie das Champions League-Match im Live-Stream, im TV und im Live-Ticker mitverfolgen können.

Ronaldo wird am Mittwoch im Duell bei Valencia zum ersten mal im Dress von Juve in der “Königsklasse” im Einsatz sein. Seine Form scheint zu stimmen, beim 2:1-Heimsieg der “Alten Dame” gegen Sassuolo am Sonntag trug sich der Stürmerstar, der mit 120 Treffern CL-Toptorschütze ist, mit einem Doppelpack erstmals in die Juve-Schützenliste ein.