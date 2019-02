Heute LIVE: FC Liverpool gegen FC Bayern München - Live-Stream & TV-Übertragung

Die Champions League-Begegnung zwischen Liverpool und Bayern München verspricht heute Abend ein Duell der Giganten. Hier sehen Sie das Match live im TV und im Live-Stream.

Den bisher mäßigen Saisonverlauf für die Bayern in der Bundesliga wertete Klopp nicht als maßgeblich für die Champions League. “Vielleicht ist es so, dass sie ein bisschen unter den Erwartungen liegen und wir ein bisschen darüber”, sagte Klopp. Aber: “Es ist kein einfacher Job.”

Das Champions League-Match zwischen den “Reds” und den Bayern wird nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky zeigt das Match zwischen Liverpool und Bayern München live und exklusiv in voller Länge und in hochauflösender Bildqualität Sky Sport Austria HD. Die Live-Berichterstattung startet um 20.50 Uhr. Der Anpfiff findet um 21.00 Uhr statt. Auf Sky Sport 1 HD ist die CL-Konferenz zu sehen.

Champions League: Liverpool gegen Bayern München im Live-Stream

Sky-Abonnennten können das Champions League-Match zwischen Tottenham und Dortmund via Sky Go und Sky Ticket im Live-Stream auf Smartphone, Tablet oder Laptop exklusiv und in voller Länger mtiverfolgen. Auf dem Streamingdienst DAZN sind im Anschluss an die Partie die Highlights zu sehen.