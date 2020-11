Heute LIVE: FC Bayern München gegen Red Bull Salzburg - Live-Stream & TV-Übertragung

In der Gruppe A der Champions League trifft heute erneut der FC Bayern München auf Red Bull Salzburg. Die Salzburger wurden beim letzten Aufeinandertreffen mit 6:2 abgefertigt. Schaffen sie in München ein besseres Ergebnis? Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Nach Magerkost in der Liga will Red Bull Salzburg im Champions-League-Hit bei Titelverteidiger Bayern München am Mittwochabend (21.00 Uhr/live Sky) wieder eine internationale Sternstunde liefern. Nur dann ist Zählbares gegen David Alaba und Co. denkbar, das 2:6 vom Hinspiel ist Mahnung genug. "Bullen"-Coach Jesse Marsch hofft auf einen Lerneffekt. Denn 78 Minuten lang lag man auf Kurs Richtung Remis.

Bayern überrannte Salzburg im Finish

Das Finish des Hinspiels hatte es in sich: Jerome Boateng, Leroy Sane, Robert Lewandowski und Lucas Hernandez zerstörten mit vier Treffern innerhalb von 14 Minuten den Traum vom Punktgewinn und zeigten Marsch "auch, warum die Bayern Champions-League-Titelverteidiger sind und dass wir noch etliche Dinge verbessern müssen".

Um das Lob der Bayern nach dem Spiel konnte man sich nichts kaufen, es bestätigte die "Bullen" aber in ihrer offensiven Spielweise. "Wir wollen die positiven Erfahrungen des Hinspiels - und das waren gar nicht so wenige - mitnehmen und auch diesmal wieder frech und aggressiv nach vorne spielen. Das ist einfach unser Stil", bestätigte Mittelfeldmann Mohamed Camara. Klar sei aber auch, dass die Salzburger "eine absolute Top-Leistung brauchen, um etwas Zählbares mitnehmen zu können".



FC Bayern München gegen Red Bull Salzburg live im TV

Das Champions League-Match zwischen dem FC Bayern München und Red Bull Salzburg wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte liegen bei der Champions League bei Sky oder dem Streaming-Dienst DAZN, das Spiel Bayern München gegen Salzburg wird auf Sky Sport 2 übertragen. Der Anpfiff findet um 21.00 Uhr statt, die Übertragung startet bereits um 19.30 Uhr.

Champions League im Live-Stream

Auf dem Streamingportal von Sky - Sky Go - wird das Match zwischen dem FC Bayern und Salzburg auch via Live-Stream übertragen. Um das Champions-League-Spiel dort anzusehen, braucht man aber ein Abonnement bzw. ein einmaliges Sky Ticket. DAZN bietet ab 23.30 Uhr die Highlights des Spiels an.

Salzburg gegen Bayern im Live-Ticker

Alle Highlights zum Champions League-Match zwischen dem FC Bayern München und RB Salzburg können Sie auch im VIENNA.at-Live-Ticker mitverfolgen. Hier finden Sie die Aufstellung, alle Tore und alle News auf einem Blick.