Heute LIVE: FC Basel gegen LASK Linz - Live-Stream & TV-Übertragung

In der Champions League-Qualifikation empfängt der FC Basel heute Abend LASK Linz. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

as Gastspiel beim favorisierten FC Basel ist der erste Auftritt der Linzer in der Qualifikation der Fußball-Champions-League überhaupt. Und die Ausgangslage könnte nach drei Siegen in den ersten drei Pflichtspielen besser nicht sein, auch zu verlieren hat man nichts: Ein Platz in der Europa-League-Gruppenphase ist fix.