Heute LIVE: FC Admira gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Rapid trifft nach dem verlorenen Cupfinale am Samstag auf die Admira. Die ist ein Lieblingsgegner der Hütteldorfer, man will sich daher den Frust von der Seele schießen. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Für Rapid gilt es nach dem verlorenen Cup-Finale eine schwache Bundesliga-Saison noch halbwegs zu retten. Im Gastspiel bei der Admira am Samstag soll Rang eins in der Qualifikations-Gruppe abgesichert werden. Die Niederösterreicher waren bisher ein Lieblingsgegner der Grün-Weißen, die alle drei Saisonduelle bei einem Torverhältnis von 8:0 gewonnen haben.

Viel Zeit blieb Rapid nicht, um sich nach der bitteren Final-Niederlage gegen Serienmeister Salzburg (0:2) wieder aufzurichten. “Wir dürfen nicht in der Vergangenheit, sprich beim letzten Match, verweilen, sondern müssen von Anfang an präsent sein und unsere Qualitäten ausspielen”, sagte Trainer Dietmar Kühbauer und forderte vor der Partie bei seinem Ex-Club “volles Tempo”

Das Fußball-Match zwischen Admira und Rapid in der Qualifikationsgruppe wird heute Nachmittag nicht live im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky hat sich in der heurigen Saison die Exklusivrechte der Bundesliga gesichert. Das Match zwischen Admira und Rapid Wien wird heute Nachmittag ab 16.00 Uhr live von Sky Sport 8 HD in hochauflösender Bildqualität übertragen. Die Bundesliga-Konferenz wird ab 16.00 Uhr auf Sky Sport Austria HD übertragen. Der Anpfiff der Partie findet um 17.00 Uhr statt.

FC Admira gegen Rapid Wien im Live-Stream

Wer es nicht rechtzeitig vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesligaspiel zwischen FC Admira und Rapid Wien a via Sky auf Sky Go bzw Sky Ticket auf PC, Laptop oder dem Smartphone im Live-Stream ansehen. Während Sky-Abonennten via Sky Go einfach loslegen können, haben Nicht-Abonennten die Möglichkeit, das Match via Sky-Ticket mit einem Kurzzeit-Abo zu sehen.