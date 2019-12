Heute LIVE: FC Admira gegen Rapid Wen - Live-Stream & TV-Übertragung

Am Samstag könnte es Rapid Wien noch auf Platz drei schaffen. Gespielt wird gegen den FC Admira. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Rapid hat am Samstag die Chance, in der Fußball-Bundesliga auf Platz drei vorzustoßen. Die Hütteldorfer benötigen dafür einen Sieg bei der zehntplatzierten Admira in der BSFZ Arena, der in der 18. und letzten Runde vor der Winterpause klar angepeilt wird. "Es ist für uns notwendig einen Sieg zu holen, das wäre ein wunderbarer Abschluss zum Jahresende", sagte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer.

Momentan fehlt ein Zähler auf den Dritten WAC, der erst am Sonntag bei der Wiener Austria zu Gast ist. Hinter den Hütteldorfern lauern nur zwei Zähler zurück Sturm Graz und Hartberg. "Es geht um ganz wichtige Punkte, deshalb wollen wir unbedingt gewinnen", unterstrich auch Rapids Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic. Die Admiraner sind als Gegner positiv in Erinnerung, die jüngsten sechs direkten Duelle endeten mit einem Rapid-Sieg, darunter das 5:0 am 15. September im Allianz Stadion, wo Philipp Schobesberger (45.+2), Mateo Barac (54.), Maximilian Ullmann (64.), Aliou Badji (65.) und Dejan Ljubicic (81.) trafen.

FC Admira gegen Rapid Wien live im TV

Das Bundesliga-Duell zwischen FC Admira und Rapid Wien wird heute nicht im Free-TV übertragen. Im Pay-TV ist das Match ab 16.00 Uhr auf Sky auf dem Sender Sky Sport Austria 2 HD zu sehen. Der Anpfiff ist um 17.00 Uhr.

Die Zusammenfassung des Spieltags ist heute Abend um 19.20 Uhr in ORFeins zu sehen. Dort stehen die Highlights der heutigen Samstagspartien auf dem Programm, darunter auch die Begegnung zwischen LASK und Rapid.

Bundesliga: Admira gegen Rapid Wien im Live-Stream