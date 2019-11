Heute LIVE: FC Admira gegen Austria Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Im Duell gegen Schlusslicht Admira will die Wiener Austria heute Nachmittag wichtige Punkte sammeln. Hier sehen Sie das Match via Live-Stream und live im TV.

Vier Runden hat die Austria noch, ihre Möglichkeiten auf den Sprung in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga zu wahren. Um den Rückstand von sechs Zählern auf Hartberg zu schließen, helfen den Wienern nur noch Siege. Das Auswärtsspiel bei Schlusslicht Admira am heutigen Sonntag soll für die Favoritner der Start in ein möglichst starkes violettes Jahresfinish sein.

FC Admira gegen Austria Wien live im TV

Bundesliga: FC Admira gegen Austria Wien im Live-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen FC Admira und Austria Wien im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann dies heute als Sky-Abonnent via Sky Go tun bzw. ist das Match auch via Sky Ticket für Tablet, Smartphone oder PC verfügar. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen der Admira und den Austrianern an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.