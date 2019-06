Heute LIVE: Europacup-Play-Off: Sturm Graz - Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Am Sonntagnachmittag empfängt Sturm Graz Rapid Wien im Kampf um das letzte Europacup-Ticket. Hier sehen Sie das Match live im Free-TV und via Live-Stream.

Rapid steht unmittelbar davor, den passenden Schlusspunkt hinter eine verkorkste Fußball-Bundesliga-Saison zu setzen. Die Hütteldorfer verloren am Donnerstag vor eigenem Publikum das Play-off-Hinspiel gegen Sturm Graz mit 1:2 und benötigen nun im Retourmatch am Sonntag in der Steiermark einen Kraftakt, um doch noch einen Platz in der Europa-League-Qualifikation zu holen.

Allerdings dürfte es um die Kraftreserven vor dem vierten Match binnen neun Tagen nicht allzu gut bestellt sein. “Wenn der Tank leer ist, ist er leer”, sagte Dietmar Kühbauer. Die Hoffnung auf einen Aufstieg hat der Rapid-Trainer trotzdem noch nicht aufgegeben, zumal es für seine Mannschaft diesmal drei und nicht wie vor dem Hinspiel zwei Tage Pause gibt. “Wir werden alles versuchen, um noch in den Europacup zu kommen, aber leichter ist es definitiv nicht geworden”, vermutete Kühbauer.

Kampf um Europacup-Ticket: Sturm Graz gegen Rapid Wien live im Free-TV Für alle, die das Finale des Europa League-Play-Off zwischen Sturm Graz und Rapid Wien am heutigen Sonntagabend im Free-TV sehen wollen, gibt es gute Neuigkeiten: Das Europa-League-Playoff ist auf Sky Sport Austria HD für Kunden von Magenta, LIWEST, A1 TV Plus und via Sat ab 16.30 Uhr zu sehen.

Kunden von Magenta können die drei Spiele auf Kanalplatz 739 sehen, jene von LIWEST verfolgen das Europa-League-Playoff auf Kanalplatz 374. A1 TV Plus Kunden finden Sky Sport Austria HD auf Kanalplatz 395 (SD Haushalte auf Kanalplatz 96). Bei Sat und anderen Kabelnetzen ist die Senderreihung von Receivermodell zu Receivermodell unterschiedlich. Hier bietet sich die alphabetische Suche auf dem Empfangsgerät an, um nach Sky Sport Austria HD zu suchen. Bei Sky Receivern findet man Sky Sport Austria HD auf Kanalplatz 235.

Das zweite Europa League-Play-Off-Duell zwischen Sturm Graz und Rapid Wien ist also im Free-TV zu sehen. Anpfiff ist um 17.00 Uhr in der UPC Arena in Graz.

Play-Off: Sturm Graz gegen Rapid Wien im Live-Stream Wer das Bundesiga-Spiel zwischen Sturm Graz und Rapid Wien im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann das Match via Sky go, Sky X bzw. Sky Ticket im Live-Stream sehen. Für Nicht-Abonennten gibt es ebenfalls einen Live-Stream auf www.sky.at/livestreaming/.

Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen Sturm und Rapid an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.