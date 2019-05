Heute LIVE: Europacup-Play-Off: Rapid Wien - Sturm Graz - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Nachmittag treffen Rapid Wien und Sturm Graz im Kampf um das letzte Eruopacup-Ticket aufeinander. Hier sehen Sie das Match live im Free-TV und via Live-Stream.

Rapid hat die Chance auf einen Europacup-Startplatz souverän am Leben gehalten. Am heutigen Donnerstag und Sonntag treffen die Hütteldorfer auf den Meistergruppe-Fünften Sturm Graz. Nach dem Sieg über Mattersburg ist erst ein kleines Zwischenziel abgehakt, bei der nächsten Hürde ist auch die Favoritenrolle nicht mehr so klar verteilt wie am Dienstag. “Der Vorteil liegt bei Sturm, da sie ein Spiel weniger haben”, sagte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer.