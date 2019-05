Heute LIVE: Europacup-Play-Off: Rapid Wien gegen Mattersburg - Live-Stream & TV-Übertragung

Am heutigen Dienstag geht es um den weiteren Schritt in Richtung Europacup. Hier sehen Sie das Play-Off zwischen Rapid Wien und Mattersburg live im TV und via Live-Stream.

Rapid und Mattersburg eröffnen heute Abend die “Verlängerung” der Fußball-Bundesliga-Saison. Das Duell im Allianz Stadion ist der erste Teil des neuen Europacup-Play-offs der Liga. Der Sieger darf weiter auf den letzten internationalen Startplatz hoffen, der am Donnerstag (heim) und Sonntag (auswärts) im Kampf mit Sturm Graz ausgespielt wird.

“Es ist ein Do-or-Die-Spiel, einer geht weiter, einer ist raus, deshalb hat die Partie genug Brisanz”, erläuterte Mattersburg-Trainer Klaus Schmidt. Die Burgenländer landeten in der Qualifikationsgruppe vier Punkte hinter Rapid auf Rang zwei. Auch deshalb sind die Hütteldorfer in einem für Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer “ungewöhnlichen Spiel” klar in der Favoritenrolle. “Es ist ein Spiel, in dem wir weiterkommen sollten. Ich will nicht von müssen reden, keinen Druck aufbauen. Ich vertraue auf meine Mannschaft, weil sie von der Qualität über Mattersburg steht”, verlautete der Burgenländer.

Kampf um Europacup-Ticket: Rapid Wien gegen Mattersburg live im Free-TV Für alle, die das halbfinale des Europa League-Play-Off zwischen Rapid Wien und SV Mattersburg am heutigen Dienstagabend im Free-TV sehen wollen, gibt es gute Neuigkeiten: Das Europa-League-Playoff ist auf Sky Sport Austria HD für Kunden von Magenta, LIWEST, A1 TV Plus und via Sat zu sehen.

Kunden von Magenta können die drei Spiele auf Kanalplatz 739 sehen, jene von LIWEST verfolgen das Europa-League-Playoff auf Kanalplatz 374. A1 TV Plus Kunden finden Sky Sport Austria HD auf Kanalplatz 395 (SD Haushalte auf Kanalplatz 96). Bei Sat und anderen Kabelnetzen ist die Senderreihung von Receivermodell zu Receivermodell unterschiedlich. Hier bietet sich die alphabetische Suche auf dem Empfangsgerät an, um nach Sky Sport Austria HD zu suchen. Bei Sky Receivern findet man Sky Sport Austria HD auf Kanalplatz 235.

Das erste Europa League-Play-Off-Duell zwischen Rapid und Mattersburg ist also im Free-TV zu sehen. Anpfiff ist um 19.00 Uhr im Wiener Allianz Stadion.

Play-Off: Rapid Wien gegen SV Mattersburg im Live-Stream Wer das Bundesiga-Spiel zwischen Rapid Wien und Mattersburg im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann das Match via Sky go, Sky X bzw. Sky Ticket im Live-Stream sehen. Für Nicht-Abonennten gibt es ebenfalls einen Live-Stream auf www.sky.at/livestreaming/.

Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen Mattersburg und Rapid Wien an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.