Heute LIVE: EL-Finale - Chelsea gegen Arsenal - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend steigt das Europa League-Finale zwischen Chelsea und Arsenal. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Das Finale der Fußball-Europa-League am heutigen Mittwoch in Baku bietet beiden Finalisten die Chance, eine enttäuschende Saison erfolgreich zu beenden. Chelsea und Arsenal waren weit vom Meistertitel entfernt und gingen auch in den nationalen Cupbewerben leer aus. Zumindest einer der beiden Londoner Clubs darf aber doch noch mit einer Trophäe den Sommerurlaub antreten.