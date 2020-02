Heute LIVE: Eintracht Frankfurt gegen Red Bull Salzburg - Live-Stream & TV-Übertragung

Red Bull Salzburg will heute Abend im EL-Duell gegen Eintracht Frankfurt im Sechzehntelfinale eine gute Ausgangsbasis für den Aufstieg schaffen. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Ein Cupspiel gegen den Zweitligisten Amstetten (3:0) und den Ligaschlager gegen den LASK (2:3) haben die Salzburger bisher in den Beinen. Der späte Frühjahrsauftakt in Österreich kommt ihnen international nicht entgegen. "Für diesen Verein ist es immer ein Nachteil in der K.o.-Phase, weil wir nicht so viele Spiele haben für eine gute Vorbereitung. Aber das ist keine Ausrede", betonte Marsch. "Wir müssen bereit sein für ein richtig gutes Spiel in Frankfurt gegen eine sehr gute Mannschaft."