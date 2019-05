Heute LIVE: Eintracht Frankfurt gegen Chelsea - Live-Stream & TV-Übertragung

Außenseiter Eintracht Frnakfurt empfängt heute Abend Chelsea im Europa League-Halbfinale. Hier sehen Sie das Match live im TV und im Live-Stream.



Eintracht Frankfurt will die Rolle des Favoritenschrecks auch im Halbfinale der Fußball-Europa-League gegen Chelsea weiter mit Erfolg spielen. “Chelsea ist Favorit. Wir wollen gegen den Über-Gegner aber wieder unsere Qualität zeigen und mutig spielen”, kündigte Trainer Adi Hütter vor dem Duell mit den Londonern am Donnerstag an.

Eintracht Frankfurt geht mutig ins EL-Halbfinale “Wenn man im Halbfinale steht, will man seine Chance nutzen. Ich bin überzeugt, dass wir uns eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel verschaffen können.” Noch zuversichtlicher ist Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner, dass ein weiterer großer Euro-Coup und sogar der Einzug in das Finale am 29. Mai in Baku gelingen kann. “Wir sind krasser Außenseiter”, sagte er, fügte aber hinzu: “Wir arbeiten auf eine Sensation hin und werden alles abrufen.”

Chelsea will Chance auf Titel wahren Für Chelsea bietet sich so wie für den Stadtrivalen Arsenal, der im zweiten Semifinal-Hinspiel Valencia empfängt, die Chance auf einen versöhnlichen Abschluss einer weitgehend verkorksten Saison. Für beide Londoner Clubs ist die Europa League die letzte Gelegenheit, in dieser Spielzeit doch noch einen Titel zu holen. Zudem beschert der Finalsieg in Baku dem Gewinner einen Fixplatz in der kommenden Champions-League-Gruppenphase, um den die “Blues” und die “Gunners” derzeit noch bangen müssen.

Eintracht Frankfurt gegen Chelsea live im TV Das Europa League-Halbfinal-Hinspiel wird heute Abend im Free-TV auf Puls 4 und RTL übertragen. Die beiden Sender übertragen das EL-Halbfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Chlesea ab 21:00 Uhr in hochauflösender Bildqualität. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr. Anpfiff ist um 21.00 Uhr in der Commerzbank-Arena.

Eintracht Frankfurt gegen Chelsea im Live-Stream Mit der heurigen Europa League-Saison hat sich der Streaminanbieter DAZN die Rechte an allen Live-Spielen gesichert. DAZN ist kompatibel mit Smart TVs, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen. Über diese Geräte kann der Live-Stream zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Chelsea problemlos abgespielt werden.

Ohne Abo kann auch ein Live-Stream zum EL-Kracher auf Puls 4 in der ZAPPN App und online auf Spox.com angesehen werden.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen Eintracht und Chelsea online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.