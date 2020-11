Heute LIVE: Dundalk gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Rapid Wien trifft am heutigen Abend in Irland auf Dundalk und muss unbedingt drei Punkte einfahren, um noch einen Platz unter den Top zwei in der Europa League-Gruppenphase zu ergattern. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Die Ausgangsposition von Rapid vor dem Fußball-Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen Dundalk ist klar. Nur mit einem Sieg in Irland bleiben die Hütteldorfer im Rennen um einen Platz unter den Top zwei, der den Aufstieg ins Sechzehntelfinale bedeutet. Daher werden laut Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic drei Punkte angepeilt. "Wenn wir die Chance auf ein Endspiel haben wollen, sollten wir unbedingt gewinnen", sagte der Wiener der APA.

Rapid liegt drei Runden vor Schluss als Dritter drei Punkte hinter dem norwegischen Tabellenzweiten Molde, der am Donnerstag Spitzenreiter Arsenal empfängt.

Davor muss aber noch ein Sieg über Dundalk her. Das erste Duell wurde vor knapp drei Wochen in Wien mühevoll mit 4:3 gewonnen. "Einstellung, Mentalität, Fokus, Konzentration - darum geht's", erklärte Barisic. "Wir treffen auf einen Gegner, der gut organisiert ist, körperbetont spielt, gefährlich bei Standardsituationen ist und versuchen wird, zu kontern."

Dundalk gegen Rapid Wien live im TV

Das EL-Match zwischen Dundalk und Rapid Wien wird heute Abend live im Free-TV gezeigt. Puls 4, der einzige österreichische Sender, der die Rechte für die Europa League erworben hat, zeigt das Europa League-Match exklusiv live und in voller Länge. Die TV-Übertragung startet um 20.15 Uhr, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Dundalk gegen Rapid im Live-Stream

Das Europa League-Match zwischen Dundalk und Rapid wird von Puls4 auch als Live-Stream angeboten. Wer das Match also im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann die ZAPPN-App live mitverfolgen.