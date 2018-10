Heute LIVE: Dänemark gegen Österreich - Live-Stream & TV-Übertragung

Österreichs Fußball-Nationalteam trifft heute Abend im Testspiel auf Dänemark. Teamchef Franco Foda will noch einmal Erkenntnisse für die kommenden Monate gewinnen. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

“Dieses Match hat die gleiche Wertigkeit wie ein Nations-League-Spiel. Dänemark ist ein starker Gegner, doch wir wollen gut performen”, kündigte Österreichs Teamchef Franco Foda am Montag vor dem Abflug an.Dänemarks Fußball-Teamchef Aage Hareide hat vor dem Testspiel am heutigen Dienstag in Herning Respekt vor der ÖFB-Auswahl gezeigt. “Wir haben sie beobachtet. Sie haben zuletzt gut gespielt und einige starke Spieler in ihren Reihen”, erklärte der Norweger.