Heute LIVE: Cup-Finale RB Salzburg gegen Austria Lustenau - Live-Stream & TV-Übertragung

Wer kürt sich heute zum Cup-Sieger? Red Bull Salzburg und Austria Lustenau treffen im Wörthersee-Stadion zum großen Finale aufeinander. Hier sehen Sie das Match live im TV und im Live-Stream.

Cup-Finale als Geisterspiel während Corona-Pandemie

"Es ist ein bisschen komisch, solch ein großes Spiel gleich am Anfang zu haben", meinte Marsch. Sein Team war zuletzt am 8. März beim 2:0-Heimsieg in der Liga gegen Sturm Graz in einem Bewerbspiel im Einsatz und muss nun exakt zwei Wochen nach der Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings gleich in einem Alles-oder-Nichts-Spiel reüssieren. "Wir müssen verstehen, dass die Situation nicht einfach ist. Wenn wir denken, dass unser Talent genug ist, dann werden wir Ärger bekommen", warnte der US-Amerikaner.