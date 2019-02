Heute LIVE: Club Brügge gegen Red Bull Salzburg - Live-Stream & TV-Übertragung

Der heutige Fußball-Abend empfängt Club Brügge Red Bull Salzburg im Sechzehntel-Finale der Europa League. Hier sehen Sie das Match live im TV und im Live-Stream.

Fußball-Meister Red Bull Salzburg legt heute Abend so etwas wie einen Kaltstart hin. Die Salzburger sind im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres im Europa-League-Sechzehntelfinale bei Club Brügge gefordert. In Belgien will das Team von Trainer Marco Rose den Grundstein für einen ähnlichen Erfolgslauf wie in der Vorsaison legen, als es bis ins Halbfinale vorstieß.