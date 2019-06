Heute LIVE: Champions League Finale: Tottenham gegen Liverpool - Live-Stream & TV-Übertragung

Wer krönt sich zum Champions League-Sieger? Im großen CL-Finale treffen heute Abend Tottenham und Liverpool aufeinander. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Liverpool geht als klarer Favorit ins rein englische Champions-League-Finale gegen Tottenham. Neben der Erfahrung aus dem Vorjahr spricht auch die Qualität des Kaders am heutigen Fußballabend im Estadio Metropolitano von Madrid für die “Reds” um ihren Trainer Jürgen Klopp. Der Deutsche will seine persönliche Final-Misere beenden.

Klopp will mit Liverpool Finalfluch brechen

Von den bisherigen sieben Endspielen mit Borussia Dortmund und Liverpool hat Klopp nur eines gewonnen. 2012 siegte der Mainzer mit Dortmund im DFB-Pokal, mit Liverpool unterlag er im englischen Ligacup 2016, in der Europa League 2016 und in der Champions League im Vorjahr in allen Finali. Der Bann soll nun gebrochen werden. “Ich war noch niemals mit einer besseren Mannschaft in einem Finale als jetzt”, betonte Klopp demonstrativ.