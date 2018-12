Heute LIVE: Celtic Glasgow gegen Red Bull Salzburg - Live-Stream & TV-Übertragung

Erzielt Red Bull Salzburg gegen Celtiv Glasgow in der Europa League auch im letzten Spiel der Gruppenphase einen Sieg? Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Ein Remis reicht Celtic, um den als Gruppensieger feststehenden Salzburgern ins Sechzehntelfinale zu folgen. Celtic Glasgow muss alelrdings am heutigen Fußballabend im abschließenden Gruppenspiel der Europa League gegen Red Bull Salzburg und in näherer Zukunft auf Stürmer Leigh Griffiths verzichten. Der schottische Internationale hat mit persönlichen Problemen zu kämpfen und benötigt eine Auszeit vom Fußball, gab Celtic-Trainer Brendan Rodgers am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt.