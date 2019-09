Heute LIVE: Borussia Mönchengladbach gegen WAC - Live-Stream & TV-Übertragung

Am heutigen Donnerstagabend startet der WAC gegen Borussia Mönchengladbach in die Europa League. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Die Kärntner, die sich im Vorjahr als Bundesliga-Dritter direkt für die Fußball-Europa-League qualifizierten, wollen beim deutschen Topclub Borussia Mönchengladbach mutig sein. "Unser Tenor ist es immer den Takt vorzugeben. Auch dort, in allen Belangen", erklärte WAC-Trainer Gerhard Struber.

"Uns zu verstecken ist nicht unser Stil. Ich wüsste gar nicht, wie ich es anstellen sollte, der Mannschaft plötzlich Destruktivität mitzugeben. Abwarten - das geht einfach nicht", sagte Struber. Auch nicht im bei internationalen Spielen 46.291 Zuschauer fassenden Borussia-Park. "Ich möchte, dass wir uns von der Atmosphäre nicht stören lassen, dass wir die Energie, die in diesem Stadion herrscht, als Brennstoff benützen."

Die Vorfreude sei riesengroß. "Auch wenn wir wissen, dass da eine Monsteraufgabe auf uns zukommt. Wir sind aber richtig motiviert, unsere persönlichen Grenzen zu verschieben." Gelingt das, könne sein Team auch jenem des ehemaligen Salzburger Erfolgstrainers Marco Rose Probleme bereiten. "Und am Ende mit ein bisschen Matchglück vielleicht auch was mitnehmen."

Mönchengladbach gegen WAC live im TV

Das Match Borussia Mönchengladbach gegen WAC wird heute Abend im Free-TV auf Puls 4 übertragen. Der Sender überträgt das Europa League-Match zwischen Mönchengladbach und WAC ab 21:00 Uhr in hochauflösender Bildqualität. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr. Anpfiff ist um 21.00 Uhr im Borussia-Park. Die Highlights aller weiteren EL-Partien präsentiert Puls 4 ab 23.15 Uhr.

Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsberger AC im Live-Stream

Wer das Fußball-Match nicht live im TV mitverfolgen kann und auf der Suche nach einem Live-Stream ist, kann das Duell zwischen Mönchengladbach und WAC problemlos via Puls 4 über die ZAPPN App und Spox.com streamen. Mit der heurigen Europa League-Saison hat sich der Streaminanbieter DAZN die Rechte an allen Live-Spielen gesichert. DAZN ist kompatibel mit Smart TVs, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen. Über diese Geräte kann der Live-Stream zum Spiel Borussia Mönchengladbch und dem Wolfsberger AC problemlos abgespielt werden.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das EL-Match online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

Das Europa-League-Match Gladbach - WAC im Ticker