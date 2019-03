Heute LIVE: Borussia Dortmund gegen Tottenham - Live-Stream & TV-Übertragung

Kann Borussia Dortmund im CL-Achtelfinal-Rückspiel gegen Tottenham Hotspur doch noch den Aufstieg schaffen? Hier sehen Sie das Champions League-Duell live im TV und via Live-Stream.

Just in einer Phase, in der man ins Straucheln geraten ist, muss Borussia Dortmund im heutigen Champions-League-Achtelfinale zuhause eine ordentliche Aufholjagd hinlegen. Nach dem 0:3 bei Tottenham im Hinspiel droht das Aus. “Wir sind in der Lage, das Unmögliche zu schaffen. Die ganze Mannschaft glaubt daran”, sagte Kapitän Marco Reus.