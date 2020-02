Heute LIVE: Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain - Live-Stream & TV-Übertragung

Das erste Achtelfinal-Spiel der Champions League bestreiten Borussia Dortmund (BVB) und Paris Saint-Germein (PSG). Hier sehen Sie ds Match live im TV und im Live-Stream.

Paris-Saint-Germain-Trainer Thomas Tuchel tritt erstmals seit seiner im Sommer 2017 erfolgten Trennung vom BVB wieder gegen seinen ehemaligen Club an und steht dabei unter Druck. Denn die finanzkräftigen Investoren aus Katar jagen schon lange dem ganz großen internationalen Erfolg nach. Doch mehr als das Champions-League-Viertelfinale war für PSG seit der Übernahme durch Qatar Sports Investments im Jahr 2011 bisher nicht drinnen.

Das Duell mit Dortmund entscheidet somit auch über das Schicksal von Tuchel, unter dem Kylian Mbappe, Neymar und Co. nun schon seit 23 Spielen (davon 20 Siege) ungeschlagen sind. Bereits zehn Punkte beträgt der Vorsprung des Topfavoriten in der Ligue 1 auf den letzten verbliebenen Titelrivalen Olympique Marseille. Doch die nationale Meisterwürde ist für Tuchel ohnehin Pflicht.

Borussia Dortmung gegen Paris Saint-Germain live im TV

Das Champions League-Match zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germainwird nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky zeigt die heutigen Dienstags-Partien der Champions League auf dem Sender Sky Sport 1 HD in der Konferenz. Der Anpfiff findet um 21.00 Uhr statt.

Champions League: BVB gegen PSG im Live-Stream

Sky-Abonnennten können das Champions League-Match zwischen Dortmund und Paris Saint-Germain via Sky Go und Sky Ticket im Live-Stream auf Smartphone, Tablet oder Laptop in der Konferenz mitverfolgen.