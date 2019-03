Heute LIVE: Bayern gegen Liverpool - Rückspiel live im TV und Live-Stream

Mit einem wieder fitten David Alaba geht Bayern München am Mittwoch (21.00) ins Champions-League-Achtelfinalrückspiel gegen Liverpool. Nach dem 0:0 im Hinspiel ist zuhause die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive gefragt. “Wir können nicht erwarten, dass wir die Maske abreißen und Holla die Waldfee nach vorne marschieren und vielleicht ins Verderben”, sagte Bayern-Coach Niko Kovac.Ein erneutes torloses Remis, das eine Verlängerung nach sich ziehen würde, erwartet Kovac nicht. “Wenn wir weiterkommen möchten, müssen wir gewinnen”, sagte der ehemalige Salzburger Co-Trainer. Neben Alaba, der am vergangenen Wochenende in der deutschen Bundesliga den 6:0-Kantersieg über Wolfsburg wegen einer Sehnenreizung verpasst hatte, soll gegen Liverpool auch Kingsley Coman nach einem Muskelfaserriss wieder mitwirken.

Bayern gegen Liverpool live im TV in Österreich

Das Champions League-Match zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool wird nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky zeigt das Match zwischen Bayern und Liverpool live in voller Länge und in hochauflösender Auflösung live auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport Austria. Die Live-Berichterstattung startet um 20.50 Uhr. Der Anpfiff findet um 21.00 Uhr statt. Zudem wird das Spiel auch auf dem Schweizer Sender SRF II übertragen.

Champions League Live Stream: FC Bayern München gegen FC Liverpool

Sky-Abonnennten können das Match Bayern gegen Liverpool via Sky Go und Sky Ticket im Live-Stream auf Smartphone, Tablet oder Laptop in der Konferenz mitverfolgen.