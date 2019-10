Heute LIVE: Austria Wien gegen WSG Tirol - Live-Stream & TV-Übertragung

Austria Wien will gegen WSG Tirol der Favoritentolle gerecht werden. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Nach zwei Niederlagen will die Austria gegen die WSG Tirol am Wochenende erstmals anschreiben. Dabei helfen soll, dass die Partie in der 12. Runde der Fußball-Bundesliga zu Hause in Wien-Favoriten stattfindet. Dort soll der dritte Heimsieg in Folge gelingen.