Heute LIVE: Austria Wien gegen WAC - Live-Stream & TV-Übertragung

Austria Wien will beim Spiel gegen den WAC am Sonntag die Chance auf die Meistergruppe wahren. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Christian Ilzer kämpft mit der Austria gegen seinen Ex-Arbeitgeber um die nur noch kleine Chance auf den Sprung in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga. Im Heimspiel gegen den WAC sollten die Violetten am Sonntag (14.30 Uhr) unbedingt gewinnen, bei einer Niederlage gegen die in der Europa League wieder stark spielenden Wolfsberger scheint der Zug für den Siebenten der Tabelle indes abgefahren.

Das 2:2 im Derby am vergangenen Sonntag half den Favoritnern nicht, der Abstand auf Hartberg wuchs auf sieben Zähler an. Im letzten Auftritt vor der Winterpause könnte eine Vorentscheidung fallen, ob die Austria in den vier Runden im Frühjahr noch einmal angreifen wird können. "Es kann jeder rechnen. Sieben Punkte in fünf Runden aufzuholen, ist absolut möglich. Aber es helfen nur Siege", sagte Ilzer dazu.

Austria Wien gegen WAC live im TV

Das Bundesliga-Duell zwischen Austria Wien und Wolfsberger AC wird heute nicht im Free-TV übertragen. Im Pay-TV wird das Match ab 13.30 Uhr auf Sky auf dem Sender Sky Sport 2 HD übertragen. Der Anpfiff ist um 14.30 Uhr in der Wiener Generali Arena.

Bundesliga: Austria Wien gegen WAC im LIVE-Stream