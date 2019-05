Heute LIVE: Austria Wien gegen WAC - Live-Stream & TV-Übertragung

Für Austria Wien ist das letzte Meistergruppe-Heimspiel gegen den Tabellendritten WAC das nächste Finale. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Die “Veilchen” müssen am Sonntag gewinnen, um noch die Chance auf Platz drei und die damit verbundene Fixteilnahme an der Europa-League-Gruppenphase zu wahren. “Es weiß jeder, was auf dem Spiel steht. Es ist wieder eines dieser berühmten Endspiele”, betonte Trainer Robert Ibertsberger.

Der 42-Jährige ist zuversichtlich, dass nach dem 3:1 bei Sturm Graz der nächste Dreier eingefahren wird, “damit wir dann das große Endspiel mit dem LASK haben”, ergänzte der Austria-Coach am Freitag mit Blick auf das abschließende Match am 26. Mai (17.00 Uhr) beim Vizemeister in Pasching. Aktuell fehlen vier Zähler auf den WAC. Neben der Austria macht sich aber auch noch der mit den Wienern punktegleich Vierte Sturm Hoffnungen auf Rang drei. Die Grazer empfangen am Sonntag Double-Gewinner Red Bull Salzburg und bekommen es eine Woche später auswärts mit dem WAC zu tun.

Austria Wien gegen WAC live im TV Das Bundesliga-Duell zwischen WAC und Austria Wien wird am heutigen Sonntag nicht im Free-TV übertragen. Im Pay-TV wird das Match ab 16.00 Uhr auf Sky auf dem Sender Sky Sport 13 HD übertragen. Der Anpfiff ist um 17:00 Uhr in der Generali Arena..

Der ORF bietet am heutigen Sonntagabend ab 19.15 Uhr eine Zusammenfassung der Bundesligarunde, darunter auch die Highlights aus der Begegnung zwischen den Austrianern und den Wolfsbergern.

Bundesliga: Austria Wien gegen WAC im Live-Stream Wer das Bundesiga-Spiel zwischen Austria Wien und WAC im Live-Stream mitverfolgen möchte, muss den Bezahlsender Sky einschalten. Sky-Abonennten haben die Möglichkeit via Sky go bzw. Sky Ticket das Match im Live-Stream zu sehen. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen der Wiener Austria und dem WAC an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.