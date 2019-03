Heute LIVE: Austria Wien gegen TSV Hartberg - Live-Stream & TV-Übertagung

Am Sonntag gilt es für die Wiener Austria wichtige Punkte gegen Hartberg zu holen. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Für die Austria ist es die Chance, einen Verfolger abzuschütteln – für Hartberg, einen Großen zu ärgern. Nach zwei Rückschlägen zum Start ins neue Fußball-Jahr peilen die Wiener am Sonntag gegen den Aufsteiger zu Hause den ersten Erfolg im Frühjahr an. Nur ein Sieg hilft der Austria und ihrem Trainer Thomas Letsch, wieder Druck aus dem Rennen um die Meistergruppe zu nehmen.

Bundesliga: Austria gegen Hartberg im LIVE-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen Austria und Hartberg im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann dies heute als Sky-Abonnent via Sky Go tun bzw. ist das Match auch via Sky Ticket für Tablet, Smartphone oder PC verfügar. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen Austria Wien und TSV Hartberg an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.