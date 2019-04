Heute LIVE: Austria Wien gegen Sturm Graz - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute treffen Austria Wien und Sturm Graz aufeinander. Austria Wien will dabei gegen die Grazer in der Meisterrunde ein "Zeichen setzen". Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Die Wiener Austria lädt Sturm Graz am Sonntag (14.30 Uhr) erneut zum Duell zweier gebeutelter Großclubs. Drei Wochen nach dem 1:0-Heimsieg der Grazer geht es für die in der Meistergruppe gleichauf liegenden Mannschaften auch um Wiedergutmachung nach zuletzt empfindlichen Niederlagen.

Das Bundesliga-Duell zwischen Austria Wien und Sturm Graz wird am heutigen Sonntag nicht im Free-TV übertragen. Im Pay-TV wird das Match ab 13.30 Uhr auf Sky auf dem Sender Sky Sport 8 HD übertragen. Der Anpfiff ist um 14:30 Uhr in der Generali Arena.

Bundesliga: Austria Wien gegen Sturm Graz im Live-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen Austria Wien und Sturm Graz im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann online auf orf.at das Spiel problemlos live sehen. Auch Sky-Abonennten haben die Möglichkeit via Sky go bzw. Sky Ticket das Match im Live-Stream zu sehen. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen Austria und RB Salzburg an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.