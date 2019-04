Heute LIVE: Austria Wien gegen SKN St. Pölten - Live-Stream & TV-Übertragung

Austria Wien will im heutigen Duell gegen SKN St. Pölten Punkte gut machen. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Die Austria ist in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga auf Siege angewiesen, um das gesteckte Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Nach vier Runden der finalen Saisonphase warten die Wiener so wie ihr Trainer Robert Ibertsberger noch auf ein Erfolgserlebnis. Das Doppel gegen St. Pölten am Mittwoch (19.00 Uhr) und am kommenden Sonntag stufte der Salzburger deshalb als “richtungsweisend” ein.