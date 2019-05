Heute LIVE: Austria Wien gegen Red Bull Salzburg - Live-Stream & TV-Übertragung

Für die Austria Wien ist es am Sonntag die vielleicht letzte Chance auf Platz drei. Für Salbzurg ist es der "Matchball". Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.



Für Salzburg ist es der “Matchball”, für die Wiener Austria die vielleicht schon letzte Chance auf Platz drei. In Favoriten kann sich der Cupsieger am Sonntag (17.00 Uhr) seinen sechsten Fußball-Meistertitel in Folge holen, verliert zuvor der LASK gegen den WAC (14.30), reicht dafür sogar eine Niederlage. Trainer Marco Rose wollte davon aber ohnehin nichts wissen, er sei “im Angriffsmodus”.