Heute LIVE: Austria Wien gegen Rapid Wien im Wiener Derby - Live-Stream & TV-Übertragung

Im letzten Topspiel vor der Winterpause treffen Austria Wien und Rapid Wien im großen Wiener Derby aufeinander. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Auf Rapid wartet am heutigen Sonntag der letzte Kraftakt in diesem Kalenderjahr. Für die Hütteldorfer geht es im 328. Wiener Fußball-Derby auswärts gegen die Austria nicht nur ums Prestige, sondern auch um eine gute Ausgangsposition im Rennen um einen Platz unter den Top sechs der Meistergruppe.

Fünf Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs beträgt der Rückstand des Tabellenachten auf Hartberg und Sturm Graz jeweils drei Punkte, die Austria liegt vier Zähler vor den Grün-Weißen. Eine Niederlage am Verteilerkreis wäre für Rapid ein schwerer Schlag, doch mit einem derartigen Szenario will sich Trainer Dietmar Kühbauer derzeit gar nicht beschäftigen. “Die Punktesituation darf uns nicht hemmen.”

Nach dem jüngsten Flop in Mattersburg bietet sich der Wiener Austria zum Jahresausklang der Fußball-Bundesliga eine ausgezeichnete Chance zur Wiedergutmachung. Ein Sieg über Rapid im 328. Wiener Derby würde nicht nur die Stimmung heben, sondern wäre auch ein wichtiger Schritt in Richtung Top 6. Doch auch Rapid steht unter Druck und kommt mit dem Hochgefühl der Europa League.

Austria Wien gegen Rapid Wien live im TV

Anpfiff zum Match ist am heutigen Sonntag um 17.00 Uhr in der Generali Arena in Wien. Das Wiener Derby zwischen Austria Wien und Rapid Wien wird allerdings nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel zwischen der Austria und Rapid trotzdem live im TV mitverfolgen möchte, muss den Bezahlsender Sky einschalten. Das Spiel wird ab 16.30 Uhr auf Sky Sport Austria HD übertragen. Der ORF bietet am Sonntagabend ab 19.15 Uhr eine Zusammenfassung der Bundesliga-Runde, bei der auch die Highlights des Matches Austria Wien gegen Rapid Wien gezeigt werden.