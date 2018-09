Heute LIVE: Austria Wien gegen LASK Linz - Live-Stream & TV-Übertragung

Die Wiener Austria will im heutigen Heimspiel in Wien-Favoriten gegen den LASK Linz siegen. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Die Wiener Austria hat am Sonntag in der Fußball-Bundesliga mit einem Heimsieg im direkten Duell die Chance, am derzeit zweitplatzierten LASK vorbeizuziehen. Beide Teams haben sich zuletzt in guter Verfassung präsentiert. Der Austria geht mit Rückenwind aus dem 1:0 im Derby vergangene Woche bei Rapid ins Spiel, der LASK kommt gar mit sechs Pflichtspielsiegen in Serie nach Favoriten.

Austria Wien gegen LASK Linz: Live im TV Das Fußball-Match zwischen Austria Wien und LASK Linz wird heute Nachmittag nicht live im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky hat sich in der heurigen Saison die Exklusivrechte der Bundesliga gesichert. Das Match zwischen der Austria und den Linzern wird heute Nachmittag ab 13.30 Uhr live von Sky Sport 8 HD in hochauflösender Bildqualität übertragen. Der Anpfiff der Partie findet um 14.30 Uhr in der Generali Arena statt.

Die Zusammenfassung des Spieltags ist heute Abend um 19.15 Uhr in ORFeins zu sehen. Dort stehen die Highlights der heutigen Sonntagspartien auf dem Programm, darunter auch die Begegnung zwischen Austria Wien und SV Mattersburg.