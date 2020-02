Heute LIVE: Atletico Madrid gegen Liverpool - Live-Stream & TV-Übertragung

Titelverteidiger Liverpool gastiert heute im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atletico Madrid. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Damit kehren die "Reds" an die Stätte ihres großen Triumphs zurück. "Es ist ein positives Gefühl, wenn wir an den Ort denken", betonte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp vor dem Abflug nach Madrid.

Atletico Madrid gegen Liverpool live im TV

Das Champions League-Match zwischen Atletico und Liverpool wird nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky zeigt das Match zwischen Atletico Madrid und Liverpool live und exklusiv in voller Länge und in hochauflösender Bildqualität Sky Sport Austria HD. Die Live-Berichterstattung startet um 20.50 Uhr. Der Anpfiff findet um 21.00 Uhr statt. Auf Sky Sport 1 HD ist die CL-Konferenz zu sehen.

Champions League: Atletico Madrid gegen Liverpool im Live-Stream

Sky-Abonnennten können das Champions League-Match zwischen Atletico Madrid und Liverpool via Sky Go und Sky Ticket im Live-Stream auf Smartphone, Tablet oder Laptop exklusiv und in voller Länger mtiverfolgen. Auf dem Streamingdienst DAZN sind im Anschluss an die Partie die Highlights zu sehen.