Heute LIVE: AS Roma gegen WAC - Live-Stream & TV-Übertragung

Der WAC plant gegen AS Rom einen würdigen Abschied aus der Europa League. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream

Für den WAC geht es am heutigen Donnerstag in Rom um einen würdigen Abschied aus der Fußball-Europa-League. Die Kärntner haben vor dem die Gruppe beschließenden Gastspiel beim italienischen Großclub keine Aufstiegschance mehr, der AS Roma kämpft hingegen noch um den Einzug in die K.o.-Phase.