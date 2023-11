Heuriges Ackerbaujahr durch Wetterkapriolen geprägt

Die heimischen Landwirte werden durch den Klimawandel und den damit einhergehenden Wetterkapriolen immer mehr unter Druck gesetzt.

Kühle Phase im April und Mai führte zu Problemen bei Aussaat

In etwa auf der Höhe des Vorjahres kam die Maisernte mit 2,1 Mio. Tonnen zu liegen, was gegenüber dem Fünfjahresschnitt jedoch ein Minus von 6,8 Prozent bedeutet. Die Anbaufläche lag dabei relativ konstant bei 210.000 Hektar. Weder deutliche Zuwächse noch Einbußen gab es generell bei Getreide: Die Erntemenge betrug 3,02 Mio. Tonnen, nach 3 Mio. Tonnen im Vorjahr.

Besser lief es heuer für die Sojabäuerinnen und Sojabauern. So fiel die Anbaufläche zwar geringer aus, mit einem Ertrag von 264.000 Tonnen stieg die Ernte aber kräftig (plus 7,3 Prozent). Die Pflanze gilt als besonders hitzeresistent. Ebenso gut zurecht mit der Hitze kommt die Sonnenblume, hier stieg die Erntemenge um 15 Prozent auf knapp 65.000 Tonnen. Geringfügig gesteigert hat sich aufgrund einer größeren Anbaufläche auch die Rübenernte, was aber nur aufgrund großer Bemühungen gegen Schädlinge gelungen sei.